Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Herxheim - Einbruch in Rohbau - Zeugen gesucht

Herxheim (ots)

In der Nacht (25.11.2025 - 26.11.2025) drangen unbekannte Täter in einen Rohbau in der Unteren Hauptstraße in Herxheim ein. In das Objekt gelangten unbekannte Täter durch Manipulation des Schließzylinders einer Baustellentür. Entwendet wurde nichts. Die Schadenshöhe beträgt circa 200 Euro. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, sich per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

