Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Landau (ots)

Am 26.11.2025 befuhr gegen 17:20 Uhr ein 32-Jähriger Ford-Fahrer die Hainbachstraße in Fahrtrichtung Hauptbahnhof in Landau. Er wollte nach links auf einen Parkplatz einfahren. In diesem Moment wurde er von einem nachfolgenden PKW-Fahrer überholt und kollidierte mit diesem. Der PKW-Fahrer entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von 3000 Euro zu kümmern. Zu dem flüchtenden PKW ist lediglich bekannt, dass es sich um einen älteren silbernen Kleinwagen gehandelt haben soll. Ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

