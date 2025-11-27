PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edesheim - Beeinträchtigte Fahrtauglichkeit infolge Mischkonsum

POL-PDLD: Edesheim - Beeinträchtigte Fahrtauglichkeit infolge Mischkonsum
  • Bild-Infos
  • Download

Edesheim (ots)

Weil ein Drogenschnelltest Amphetamin-, Cocain- und Cannabiskonsum ergab, musste ein 44 Jahre alter Autofahrer am Mittwochabend (26.11.2025, 20 Uhr) eine Blutprobe und den Führerschein abgeben. Der Mann wurde zuvor in der Edesheimer Staatsstraße mit seinem Fahrzeug kontrolliert. Als Grund für den Drogenkonsum nannte er Schlafprobleme nach der Arbeit. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Drogen haben gravierende Auswirkungen auf die Fahrtüchtigkeit. Sie können die Reaktionsfähigkeit massiv beeinträchtigen, Halluzinationen oder eine verzerrte Wahrnehmung hervorrufen und zu riskantem oder impulsivem Fahrverhalten führen. Bereits der Nachweis geringster Mengen im Blut zieht rechtliche Konsequenzen nach sich.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 27.11.2025 – 10:21

    POL-PDLD: Landau - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

    Landau (ots) - Am 26.11.2025 befuhr gegen 17:20 Uhr ein 32-Jähriger Ford-Fahrer die Hainbachstraße in Fahrtrichtung Hauptbahnhof in Landau. Er wollte nach links auf einen Parkplatz einfahren. In diesem Moment wurde er von einem nachfolgenden PKW-Fahrer überholt und kollidierte mit diesem. Der PKW-Fahrer entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den ...

    mehr
  • 27.11.2025 – 10:21

    POL-PDLD: Bornheim - Trunkenheitsfahrt - Zeugen gesucht

    Bornheim (ots) - Aufmerksame Zeugen meldeten am 26.11.2025 gegen 12:22 Uhr eine erheblich alkoholisierte Person, welche gerade von einem Parkplatz eines Supermarktes in Bornheim wegfahren wollte. Vor Ort konnte ein 71-Jähriger angetroffen werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 2,1 Promille. Da zu vermuten war, dass der 71-Jährige zuvor mit seinem PKW zum Parkplatz gefahren ist, wurde diesem auf Anordnung der ...

    mehr
  • 27.11.2025 – 10:20

    POL-PDLD: Herxheim - Einbruch in Rohbau - Zeugen gesucht

    Herxheim (ots) - In der Nacht (25.11.2025 - 26.11.2025) drangen unbekannte Täter in einen Rohbau in der Unteren Hauptstraße in Herxheim ein. In das Objekt gelangten unbekannte Täter durch Manipulation des Schließzylinders einer Baustellentür. Entwendet wurde nichts. Die Schadenshöhe beträgt circa 200 Euro. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren