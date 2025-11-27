Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edesheim - Beeinträchtigte Fahrtauglichkeit infolge Mischkonsum

Edesheim (ots)

Weil ein Drogenschnelltest Amphetamin-, Cocain- und Cannabiskonsum ergab, musste ein 44 Jahre alter Autofahrer am Mittwochabend (26.11.2025, 20 Uhr) eine Blutprobe und den Führerschein abgeben. Der Mann wurde zuvor in der Edesheimer Staatsstraße mit seinem Fahrzeug kontrolliert. Als Grund für den Drogenkonsum nannte er Schlafprobleme nach der Arbeit. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Drogen haben gravierende Auswirkungen auf die Fahrtüchtigkeit. Sie können die Reaktionsfähigkeit massiv beeinträchtigen, Halluzinationen oder eine verzerrte Wahrnehmung hervorrufen und zu riskantem oder impulsivem Fahrverhalten führen. Bereits der Nachweis geringster Mengen im Blut zieht rechtliche Konsequenzen nach sich.

