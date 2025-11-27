PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Pkw-Brand auf der K23 von der B38 in Richtung Deutschhof

POL-PDLD: Pkw-Brand auf der K23 von der B38 in Richtung Deutschhof
  • Bild-Infos
  • Download

K23 von B38 in Richtung Deutschhof (ots)

Vor circa einer Stunde geriet an der K23 von der B38 in Richtung Deutschhof ein Kleintransporter in Brand. Die Feuerwehr hat die Löscharbeiten bereits abgeschlossen und es wurde niemand verletzt. Nach aktuellem Stand dürfte von einem technischen Defekt auszugehen sein.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Michael Schreiber, PHK
Telefon: 06343-9334-1402

https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren