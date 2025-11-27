POL-PDLD: Pkw-Brand auf der K23 von der B38 in Richtung Deutschhof
K23 von B38 in Richtung Deutschhof (ots)
Vor circa einer Stunde geriet an der K23 von der B38 in Richtung Deutschhof ein Kleintransporter in Brand. Die Feuerwehr hat die Löscharbeiten bereits abgeschlossen und es wurde niemand verletzt. Nach aktuellem Stand dürfte von einem technischen Defekt auszugehen sein.
