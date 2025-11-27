POL-PDLD: Pkw-Brand auf der K23 von der B38 in Richtung Deutschhof

Landau (ots) - Am 26.11.2025 befuhr gegen 17:20 Uhr ein 32-Jähriger Ford-Fahrer die Hainbachstraße in Fahrtrichtung Hauptbahnhof in Landau. Er wollte nach links auf einen Parkplatz einfahren. In diesem Moment wurde er von einem nachfolgenden PKW-Fahrer überholt und kollidierte mit diesem. Der PKW-Fahrer entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den ...

