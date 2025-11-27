POL-PDLD: Leimersheim - Container aufgebrochen
Leimersheim (ots)
Am vergangenen Wochenende brachen bislang unbekannte Täter die Tür eines Baustellencontainers in der Walter-Kling-Straße in Leimersheim auf und entwendeten ein Baustellengerät. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Germersheim unter 07274/958-0 oder pigermersheim@polizei.rlp.de.in Verbindung setzen.
