Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau/Eschbach - Verkehrskontrollen

Landau/Eschbach (ots)

Am 27.11.2025 wurden durch Kräfte der Polizeiinspektion verstärkt Verkehrskontrollen durchgeführt. Innerhalb von 1,5 Stunden mussten acht Fahrzeugführer in der Wollmesheimer Straße in Landau beanzeigt werden, da sie während der Fahrt das Mobiltelefon benutzten. Auf diese wird ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro und ein Punkt in der Verkehrssünderdatei zukommen. Ein Verkehrsteilnehmer wurde mit einem Verwarnungsgeld in Höhe von 30 Euro belegt, da sie nicht angeschnallt waren. Zudem wurden fünf Mängelberichte ausgestellt. Weiterhin wurde eine Geschwindigkeitsmessung in Eschbach im Bereich der L509 durchgeführt. Bei 200 gemessenen Fahrzeugen innerhalb von 1,5 Stunden waren insgesamt 24 Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs. Der Spitzenreiter wurde im 70 km/h-Bereich mit 92 km/h gemessen. Auf diesen wird ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro sowie ein Punkt in der Verkehrssünderdatei zukommen. Mit weiteren Kontrollen darf gerechnet werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau

Telefon: 06341-2872003
https://s.rlp.de/XJAmi

