Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hochstadt - Mit Leichtkraftrad in Gegenverkehr

Landau (ots)

Am Abend des 28.11.2025 befuhr ein 16-jähriger Leichtkraftradfahrer die L540 von Zeiskam kommend in Richtung Hochstadt. Den dortigen Kreisverkehr verließ der 16-Jährige auf die B272 in Richtung Germersheim. Beim Verlassen des Kreisverkehrs geriet der 16-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und stieß mit einem entgegenkommenden 64-jährigen PKW-Fahrer zusammen. Der 16-Jährige zog sich bei dem nachfolgenden Sturz schwere Verletzungen zu und wurde anschließend in ein Krankenhaus verbracht. Der 64-jährige PKW-Fahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Zur Klärung der Unfallursache wird ein Gutachter beauftragt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Landau

Telefon: 06341-287-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

