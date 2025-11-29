POL-PDLD: PKW aufgebrochen

Landau (ots) - Am Morgen des 28.11.2025 befuhr die 56-jährige Fahrradfahrerin die Straße "Am Kleinwald" in Richtung Siedlungsstraße in Herxheim. An einer dortigen Engstelle wurde sie von einem entgegenkommenden 49-jährigen Busfahrer übersehen, sodass es zum Zusammenstoß kam. Bei dem nachfolgenden Sturz erlitt die 56-Jährige leichte Verletzungen. Der 49-Jährige entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ...

