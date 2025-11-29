POL-PDLD: PKW aufgebrochen
Maikammer (ots)
In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde ein Mitsubishi auf einem Parkplatz im Oberen Schnetzweg aufgebrochen. Unbekannte zerstörten eine Scheibe und entwendeten aus dem Fahrzeuginnenraum medizinisches Diagnostikmaterial. Zeugen, welche Hinweise zu Tat oder Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Edenkoben unter 06323 9550 zu melden.
