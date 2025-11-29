PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: PKW aufgebrochen

Maikammer (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde ein Mitsubishi auf einem Parkplatz im Oberen Schnetzweg aufgebrochen. Unbekannte zerstörten eine Scheibe und entwendeten aus dem Fahrzeuginnenraum medizinisches Diagnostikmaterial. Zeugen, welche Hinweise zu Tat oder Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Edenkoben unter 06323 9550 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
P. Herrmann

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

