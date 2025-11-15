POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall auf der B39, PM Nr. 1
Mannheim (ots)
Aktuell kommt es auf der B39 zur Auffahrt BAB 6 zum Einsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst aufgrund eines gemeldeten Verkehrsunfalls mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Details zum Unfallhergang liegen bislang nicht vor. Derzeit ist die Auffahrt der B39 von Dühren in FR Heilbronn gesperrt.
