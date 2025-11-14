Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hirschberg a.d. Bergstraße/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrzeugbrand im Bereich der Badener Straße - PM Nr. 1

Hirschberg a.d. Bergstraße/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Derzeit sind Kräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei bei einem Fahrzeugbrand in der Badener Straße in Hirschberg, eingesetzt. Über die Brandursache liegen derzeit noch keine gesicherten Erkenntnisse vor. Bedingt durch die Einsatz-und Brandbekämpfungsmaßnahmen kann es zu kurzfristigen Verkehrsbehinderungen und Verkehrssperrungen kommen. Es wird nachberichtet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell