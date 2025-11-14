Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Reifen und Sperrmüll in Brand geraten - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Am Donnerstagmorgen sind im Stadtteil Bergheim Müll und alte Autoreifen in Brand geraten.

Gegen 7.30 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr informiert, dass in der Theodor-Körner-Straße Sperrmüll und Autoreifen brennen würden. Durch die Flammen wurden mehrere Fahrzeuggaragen, hinter denen die Gegenstände abgelegt waren, in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden wird auf rund 7.000 Euro geschätzt. Personen wurden nicht verletzt.

Zeugen beobachteten zwei hell gekleidete Personen, die Schulrucksäcke mit sich führten und sich unmittelbar vor dem Brandausbruch nahe den Garagen aufgehalten hatten. Inwiefern diese im Zusammenhang mit dem Brandausbruch stehen, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Heidelberg-Mitte.

Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221/1857-0 beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell