Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unfall beim Einparken - alkoholisierter Verursacher entfernt sich unerlaubt

Mannheim (ots)

Am Donnerstagmittag soll ein betrunkener Autofahrer in der Bibienastraße einen Unfall verursacht haben, bei dem Sachschaden entstand. Anschließend entfernte er sich von der Örtlichkeit, ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Ein aufmerksamer Zeuge alarmierte gegen 13:00 Uhr die Polizei, als er mitbekam, wie ein vermutlich betrunkener Autofahrer beim Einparken in eine Parklücke gegen zwei bereits geparkte Fahrzeuge stieß.

Im Rahmen der Ermittlungen konnte die eingesetzte Polizeistreife den Unfallverursacher kurze Zeit später ausfindig machen. Sie stellten den 55-Jährigen zur Rede. Der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol stand, bestätigte sich. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 2,3 Promille.

Im weiteren Verlauf wurden ihm Blutproben abgenommen und auch sein Führerschein wurde einbehalten. Der Mann muss sich neben Gefährdung des Straßenverkehrs auch wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten.

An dem Ford des 55-Jährigen sowie dem vor ihm geparkten Toyota entstand ein Sachschaden in Höhe von knapp 2.500 Euro. Verletzt wurde niemand.

Der Verkehrsdienst Mannheim hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell