POL-MA: Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Einfamilienhaus; hochwertige Tasche und Geldbeutel entwendet - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstag, zwischen 07:00 Uhr und 19:40 Uhr, drang eine bisher unbekannte Täterschaft in ein Haus in der Danzinger Straße ein. Nachdem sich der oder die Unbekannte durch das Einschlagen einer Fensterscheibe Zutritt in das Anwesen verschaffte, durchsuchte er bzw. sie sämtliche Räumlichkeiten und ließ eine Tasche sowie eine Geldbörse mitgehen. Der Diebstahlschaden wird auf knapp über 2.000 Euro geschätzt.

Die weiteren Ermittlungen der Spezialistinnen und Spezialisten für Eigentumsdelikte bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an. Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/174-4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.

