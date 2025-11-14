Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heiligkreuzsteinach/Rhein-Neckar-Kreis: Brand eines Wohnwagens

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagvormittag wurden Polizei und Feuerwehr wegen eines Wohnwagenbrands auf einem Campingplatz in Heiligkreuzsteinach alarmiert.

Gegen 10.15 Uhr war auf einem Campingplatz im Ortsteil Eiterbach der Wohnwagen eines Dauercampers in Brand geraten. Trotz umfangreicher Löschmaßnahmen der Freiwilligen Feuerwehren Heiligkreuzsteinach und Lampenhain brannte ein Wohnwagen der Marke Knaus komplett ab. Da der Wohnwagen frei auf einem Dauerstellplatz stand, konnte ein Übergreifen der Flammen auf weitere Objekte verhindert werden.

Der Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Hinweise auf strafbares Verhalten konnten nicht erlangt werden. Ein technischer Defekt an dem 30 Jahre alten Wohnanhänger kann nach derzeitiger Erkenntnislage nicht ausgeschlossen werden.

