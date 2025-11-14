PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MA: Mannheim: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim

Mannheim (ots)

Die Staatsanwaltschaft Mannheim hat gegen einen Polizeibeamten des Polizeipräsidiums Mannheim wegen des Verdachts der Verfolgung Unschuldiger Anklage zum Amtsgericht Mannheim - Schöffengericht erhoben. Dem Polizeibeamten wird im Wesentlichen folgender Sachverhalt zur Last gelegt: Am 28.03.2024 wurde ein Mann im Rahmen eines Einsatzes kontrolliert und aufgrund eines bestehenden Sicherungshaftbefehls in eine Gewahrsamseinrichtung des Polizeipräsidiums Mannheim verbracht. Im Verlauf der polizeilichen Maßnahmen soll der Polizeibeamte den sichergestellten Gegenständen des Mannes fünf Päckchen Marihuana hinzugefügt haben. Den angeblichen Fund des Marihuanas soll er anschließend der Staatsanwaltschaft Mannheim mitgeteilt haben, um auf diesem Wege eine Durchsuchungsanordnung für die Wohnung des Mannes zu erlangen. Zudem soll er auf zwei bei der Kontrolle beteiligte Polizeibeamte eingewirkt und versucht haben, diese dazu zu bewegen, den angeblichen Fund des Marihuanas in ihren polizeilichen Vermerken festzuhalten.

Nach dem Bekanntwerden des Sachverhalts wurden strafrechtliche Ermittlungen sowie ein Disziplinarverfahren durch das Polizeipräsidium Mannheim eingeleitet. Der Polizeibeamte befindet sich derzeit nicht im Dienst.

Die Anklage der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde durch das Amtsgericht Mannheim zur Hauptverhandlung zugelassen und das Hauptverfahren eröffnet. Hauptverhandlungstermine sind für den 26.11.2025, 09:00 Uhr, und den 10.12.2025, 09:00 Uhr, bestimmt.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Mannheim
Frau Erste Staatsanwältin Dr. Schweppe
Telefon: 0621 292-7106
E-Mail: pressestelle@stamannheim.justiz.bwl.de



Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sabine Abeln
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

