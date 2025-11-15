Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: erheblicher Schaden nach Unfall-Flucht - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Freitag kam es im Zeitraum zwischen 13:00 Uhr und 15:00 Uhr zu einem Unfall mit Unfallflucht in der Adlerstraße in Mannheim Neckarau. Ein 51-jähriger parkte seinen Mercedes Benz ordnungsgemäß am Straßenrand. Als er zu seinem Fahrzeug zurück kam stellte er fest, dass zu diesem Zeitpunkt ein ihm unbekanntes Fahrzeug, vermutlich beim Rangieren, einen erheblicher Schaden am Heck seines Fahrzeugs verursacht hat. Die Schadenshöhe wird auf etwa 4.000Euro beziffert. Das Polizeirevier Mannheim Neckarau ermittelt nun wegen Unfallflucht. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarau unter der Telefonnummer 0621- 833970 zu melden.

