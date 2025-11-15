PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd, Rhein-Neckar-Kreis: Brand eines Einfamilienhauses, PM 1

Neckargemünd (ots)

Derzeit ist die Feuerwehr und Polizei im Einsatz da es in einem Einfamilienhaus im Ortsteil Kleingemünd, in der Straße im Rosengarten, zu einem Brand gekommen ist. Über verletzte Personen oder das Schadensausmaß können noch keine Aussagen getroffen werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Maik Domberg
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

