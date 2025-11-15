POL-MA: Neckargemünd, Rhein-Neckar-Kreis: Brand eines Einfamilienhauses, PM 1

Heidelberg (ots) - Am Donnerstagmorgen sind im Stadtteil Bergheim Müll und alte Autoreifen in Brand geraten. Gegen 7.30 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr informiert, dass in der Theodor-Körner-Straße Sperrmüll und Autoreifen brennen würden. Durch die Flammen wurden mehrere Fahrzeuggaragen, hinter denen die Gegenstände abgelegt waren, in Mitleidenschaft gezogen. ...

mehr