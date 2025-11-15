POL-MA: Neckargemünd, Rhein-Neckar-Kreis: Brand eines Einfamilienhauses, PM 1
Neckargemünd (ots)
Derzeit ist die Feuerwehr und Polizei im Einsatz da es in einem Einfamilienhaus im Ortsteil Kleingemünd, in der Straße im Rosengarten, zu einem Brand gekommen ist. Über verletzte Personen oder das Schadensausmaß können noch keine Aussagen getroffen werden.
