POL-PDLD: Vorfahrt missachtet
Birkweiler, B10 (ots)
Am Freitag kam es gegen 17:40 Uhr zu einem Unfall auf der B10 im Bereich der Anschlussstelle Birkweiler. Ein 37-Jähriger Skodafahrer wollte von dem Zubringer der B10 nach links in Richtung Pirmasens abbiegen. Hierbei übersah er einen aus Richtung Landau kommenden Kia-Fahrer, sodass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7000EUR.
