Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Vorfahrt missachtet

POL-PDLD: Vorfahrt missachtet
Birkweiler, B10 (ots)

Am Freitag kam es gegen 17:40 Uhr zu einem Unfall auf der B10 im Bereich der Anschlussstelle Birkweiler. Ein 37-Jähriger Skodafahrer wollte von dem Zubringer der B10 nach links in Richtung Pirmasens abbiegen. Hierbei übersah er einen aus Richtung Landau kommenden Kia-Fahrer, sodass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7000EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
P. Herrmann

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

