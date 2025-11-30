PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Mehrere Einbrüche in Wohnhäuser

Wörth am Rhein OT Maximiliansau (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (28.11. - 29.11.2025) kam es in Maximiliansau zwischen 01:00 Uhr und 07:00 Uhr zu drei Einbrüchen und einem versuchten Einbruch in Wohnhäuser. Hierbei brachen Unbekannte in Wohnhäuser in der Rheinstraße, im Weidenweg und im Kreuzweg ein. Es wurden Geldbeutel und Handys gestohlen. Die genaue Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt. In der Carl-Maria-von-Weber-Straße kam es zu einem versuchten Wohnungseinbruch. Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf den/die Täter geben? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Wörth am Rhein unter der Telefonnummer 07271/9221-0 oder per E-Mail piwoerth@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth am Rhein
Baier

Telefon: 07271/9221-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 29.11.2025 – 10:23

    POL-PDLD: Fahruntüchtig, ohne Fahrerlaubnis und mit Messer bewaffnet

    Niederhorbach (ots) - Ein 21-jähriger Fahrzeugführer wurde am frühen Samstagmorgen (29.11.2025) gegen 0:50 Uhr auf der B38 bei Niederhorbach einer Verkehrskontrolle unterzogen. Er hat sich zugleich mehrere Verfehlungen geleistet und musste seine Fahrt beenden, da er mit 0,47 Promille alkoholisiert war und unter dem Einfluss von Marihuana stand. Weiterhin ist er ...

    mehr
  • 29.11.2025 – 10:04

    POL-PDLD: Bei Haustürgeschäft doppelt abkassiert

    Waldhambach (ots) - Hätte eine 82-jährige Frau aus Waldhambach erahnen können, dass ihr der ersparte Gang zum Supermarkt derart teuer zu stehen kommt, wäre die Entscheidung vermutlich anders ausgefallen. Am Mittwoch, 26.11.2025, klingelte nämlich ein unbekannter Mann an ihrer Haustür und bot Äpfel und Kartoffeln an, woraufhin man sich auf einen Preis von 180 Euro einigte. Am vergangenen Freitag, 28.11.2025, gegen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren