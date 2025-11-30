Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Mehrere Einbrüche in Wohnhäuser

Wörth am Rhein OT Maximiliansau (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (28.11. - 29.11.2025) kam es in Maximiliansau zwischen 01:00 Uhr und 07:00 Uhr zu drei Einbrüchen und einem versuchten Einbruch in Wohnhäuser. Hierbei brachen Unbekannte in Wohnhäuser in der Rheinstraße, im Weidenweg und im Kreuzweg ein. Es wurden Geldbeutel und Handys gestohlen. Die genaue Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt. In der Carl-Maria-von-Weber-Straße kam es zu einem versuchten Wohnungseinbruch. Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf den/die Täter geben? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Wörth am Rhein unter der Telefonnummer 07271/9221-0 oder per E-Mail piwoerth@polizei.rlp.de entgegen.

