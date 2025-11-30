POL-PDLD: versuchter Einbruch in Einfamilienhaus
Freisbach (ots)
Zwischen dem 28.11.2025, 16:30 Uhr, und 29.11.2025, 09:30 Uhr kam es an einem Einfamilienhaus in der Jahnstraße zu einem versuchten Einbruch. Unbekannte Täter gelangten über den Vorgarten zur Rückseite des Hauses und versuchten erfolglos, ein Fenster sowie eine Fenstertür aufzuhebeln. Ein Zugang zum Haus gelang jedoch nicht. Es wurde nichts entwendet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Germersheim unter 07274/958-0 oder pigermersheim@polizei.rlp.de.in Verbindung setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim
Frauenhoffer, PHK
Telefon: 07274 958-0
https://s.rlp.de/XJAmi
Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell