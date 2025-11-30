POL-PDLD: versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Wörth am Rhein OT Maximiliansau (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag (28.11. - 29.11.2025) kam es in Maximiliansau zwischen 01:00 Uhr und 07:00 Uhr zu drei Einbrüchen und einem versuchten Einbruch in Wohnhäuser. Hierbei brachen Unbekannte in Wohnhäuser in der Rheinstraße, im Weidenweg und im Kreuzweg ein. Es wurden Geldbeutel und Handys gestohlen. Die genaue Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt. In der ...

