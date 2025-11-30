PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Rülzheim (ots)

Durch mehrere Verkehrsteilnehmer wurde am 29.11.2025, gegen ca. 16:30 Uhr ein schlangenlinienfahrender Nissan auf der B9 in Fahrtrichtung Ludwigshafen mitgeteilt. Das Fahrzeug konnte an der Anschrift des Halters festgestellt werden. In der Atemluft des 62-jährigen Fahrers konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,76 Promille. Ermittlungen ergaben, dass der Fahrer zuvor einen Verkehrsunfall in Rülzheim verursacht hatte. Dementsprechend wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt sowie ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim
Frauenhoffer, PHK

Telefon: 07274 958-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

