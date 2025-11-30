PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Polizisten beleidigt und bedroht

Landau (ots)

Am frühen Morgen des 30.11.2025 kam es in der Mahlastraße zu Streitigkeiten zwischen einem 46-jährigen Taxifahrer und dessen 39-jährigem Fahrgast. Hintergrund der Streitigkeiten war, dass der 39-Jährige seine in Anspruch genommene Taxifahrt nicht bezahlen wollte. Darüber hinaus beleidigte und bedrohte der 39-Jährige die hinzugerufenen Polizeibeamten. Da der 39-Jährige erheblich alkoholisiert und mit weiteren Straftaten zu rechnen war, verbrachte er die restliche Nacht in der polizeilichen Gewahrsamszelle. Gegen den 39-Jährigen wurden nun Strafverfahren wegen Betrugs, Beleidigung und Bedrohung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Landau

Telefon: 06341-287-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 30.11.2025 – 10:44

    POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

    Rülzheim (ots) - Durch mehrere Verkehrsteilnehmer wurde am 29.11.2025, gegen ca. 16:30 Uhr ein schlangenlinienfahrender Nissan auf der B9 in Fahrtrichtung Ludwigshafen mitgeteilt. Das Fahrzeug konnte an der Anschrift des Halters festgestellt werden. In der Atemluft des 62-jährigen Fahrers konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,76 Promille. Ermittlungen ergaben, dass der ...

    mehr
  • 30.11.2025 – 10:42

    POL-PDLD: Trunkenheit im Verkehr

    Westheim (ots) - Am Abend des 29.11.2025, gegen ca. 20:20 Uhr wurde ein vermeintlicher Verkehrsunfall im Bereich der Kirchstraße gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass es zu keinem Unfall gekommen war. Ein 41-jähriger Fahrer war zuvor von der Fahrbahn abgekommen, wobei ein Notbremsassistent offenbar einen Aufprall verhinderte. Bei der Überprüfung wurde bei diesem starker Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab 3,15 Promille. Dem Mann wurde ...

    mehr
  • 30.11.2025 – 10:41

    POL-PDLD: Einbruch in Kirche

    Germersheim (ots) - Im Zeitraum vom 28.11.2025, 18:00 Uhr bis zum 29.11.2025, 12:10 Uhr kam es zu einem Einbruch innerhalb einer Kirche in der Windhofstraße. Unbekannte Täter gelangten hierbei durch Aufhebeln eines Kellerfensters in das Gebäude und durchsuchten Teile davon nach Wertgegenständen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet, es entstand jedoch Sachschaden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Germersheim unter 07274/958-0 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren