Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Polizisten beleidigt und bedroht

Landau (ots)

Am frühen Morgen des 30.11.2025 kam es in der Mahlastraße zu Streitigkeiten zwischen einem 46-jährigen Taxifahrer und dessen 39-jährigem Fahrgast. Hintergrund der Streitigkeiten war, dass der 39-Jährige seine in Anspruch genommene Taxifahrt nicht bezahlen wollte. Darüber hinaus beleidigte und bedrohte der 39-Jährige die hinzugerufenen Polizeibeamten. Da der 39-Jährige erheblich alkoholisiert und mit weiteren Straftaten zu rechnen war, verbrachte er die restliche Nacht in der polizeilichen Gewahrsamszelle. Gegen den 39-Jährigen wurden nun Strafverfahren wegen Betrugs, Beleidigung und Bedrohung eingeleitet.

