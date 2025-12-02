Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Erfolgserlebnis bei Vermisstenfall

Gera (ots)

Gera. Nachdem am 30.11.2025, gegen 22:08 Uhr, ein 84-jähriger Herr von seinem Pflegeheim in der Schillerstraße vermisst gemeldet wurde, kam ein Hundeführer der Landespolizeiinspektion Gera mit seinem Fährtenhund zum Einsatz. Der Hund führte die Polizeibeamten zielstrebig in Richtung Innenstadt, durch kleinere Gassen und in der weiteren Folge über den Marktplatz, auf welchem sich aktuell der Märchenmarkt befindet. Weiter ging die Fährte durch eine viel belaufene Straße und endete direkt bei dem vermissten Rentner, welcher sich mit seinem Rollator an der Zentralen Umsteigestelle im Zentrum von Gera befand. Leicht unterkühlt, aber dennoch den Umständen entsprechend wohlauf, konnte der Senior wohlbehalten in seine Unterkunft zurückgebracht werden. (SR)

