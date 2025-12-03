LPI-G: Graffiti an Fassade
Altenburg (ots)
Altenburg. Unbekannte brachten zwischen dem 01.12.2025, 19:00 Uhr, und dem 02.12.2025, 07:15 Uhr, an der Fassade sowie der Eingangstür einer behördlichen Einrichtung am Theaterplatz einen großflächigen Schriftzug in weißer Farbe an. Die Schmierereien erstrecken sich über eine Länge von rund acht Metern und verursachten einen geschätzten Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter 03447 / 471 - 0. (Aktenzeichen: 0312862/2025) (SR)
