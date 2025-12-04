Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Versuch einer Brandstiftung in Greiz

Greiz (ots)

Greiz. Im Zeitraum vom 02.12.2025, 12:00 Uhr, bis 03.12.2025, 13:15 Uhr, versuchten unbekannte Täter, in einer an ein städtisches Lagerhaus in der Juri-Gagarin-Straße angrenzenden Holzhütte ein Feuer zu legen. Dazu wurde ein Stück Pappe in einen Spalt zwischen Wand und Decke gesteckt und entzündet. Die Pappe verkohlte teilweise, ein größerer Brand entwickelte sich glücklicherweise jedoch nicht. An den Holzplanken des Daches entstand ein Ruß- und Brandschaden von rund 50 Euro. Die Polizei ermittelt wegen versuchter Brandstiftung. (DL)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell