LPI-G: Betrunken am Steuer
Greiz (ots)
Berga-Wünschendorf. Am 04.12.2025 gegen 16:15 Uhr unterzogen Polizeibeamte der Greizer Dienststelle einen 52-jährigen PKW Fahrer in Wünschendorf einer Verkehrskontrolle. Bei der Kontrolle wurde bei dem Mann ein Atemalkoholwert von 1,56 Promille festgestellt, worauf die Blutentnahme angeordnet, die Fahrerlaubnis sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet wurde. (BF)
