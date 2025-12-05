LPI-G: Betrunken am Steuer

Altenburg (ots) - Schmölln. Am 03.12.2025 kam es gegen 16:45 Uhr auf dem Markt zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendlichen. Im Verlauf des Streits schlug ein 18-jähriger Tatverdächtiger einem 17-jährigen Beteiligten mehrfach mit der Faust ins Gesicht sowie auf Rücken und Hinterkopf. Der 17-Jährige wurde leicht verletzt. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen. (DL) ...

