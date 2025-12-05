PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Graffitischmiererei an Mauer der ehemaligen Postbank

Altenburg (ots)

Altenburg. In der Zeit bis zum 05.12.2025, 04:20 Uhr, beschmierte ein bislang unbekannter Täter die Mauer am Parkplatz der ehemaligen Postbank am Keplerplatz mit polizeifeindlichen Parolen in roter und grüner Sprühfarbe. Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt. Die Polizei Altenburger Land ermittelt und bittet um Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen zum Bezugszeichen 0315996/2025 über die Telefonnummer 03447 471-0. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

