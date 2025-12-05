LPI-G: Sachbeschädigung durch Graffiti
Altenburg (ots)
Rositz. Am 04.12.2025, gegen 17:50 Uhr, beschmierte ein 15-jähriger Tatverdächtiger das Stellwerksgebäude in der Bahnhofstraße mit roter Farbe. Der Jugendliche konnte unweit des Tatortes angetroffen werden und räumte die Tat ein. Er wurde anschließend an seinen Vater übergeben. Der Geschädigte ist die Deutsche Bahn AG, die den Schaden noch nicht beziffern konnte. (DL)
