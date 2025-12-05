PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-G: Sachbeschädigung durch Graffiti

Altenburg (ots)

Rositz. Am 04.12.2025, gegen 17:50 Uhr, beschmierte ein 15-jähriger Tatverdächtiger das Stellwerksgebäude in der Bahnhofstraße mit roter Farbe. Der Jugendliche konnte unweit des Tatortes angetroffen werden und räumte die Tat ein. Er wurde anschließend an seinen Vater übergeben. Der Geschädigte ist die Deutsche Bahn AG, die den Schaden noch nicht beziffern konnte. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

