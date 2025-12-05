Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugenaufruf nach Unfallflucht - Polizei bittet um Mithilfe

Altenburg (ots)

Am Dienstag, den 28.10.2025 befuhr gegen 11:40 Uhr ein dunkelgrauer Transporter die Molbitzer Straße in Altenburg und erfasste einen 16- jährigen Jungen, der gerade über die Straße lief. Der Fahrer hielt nach dem Unfall an und parkte das Fahrzeug seitlich in einer Einfahrt ab. Im weiteren Verlauf ging er mit seinem Beifahrer zu dem Jungen, um sich nach diesem zu erkundigen. Als eine Betreuungsperson des 16-Jährigen zum Unfallort hinzukam, erachteten die Unfallverursacher es als nicht erforderlich, den Krankenwagen zu informieren. Da beide Männer auch nicht ihr Mobiltelefon zur Verfügung stellten, musste die Betreuungsperson zurück ins Haus, um den Rettungsdienst zu informieren. Die beiden Männer verließen daraufhin fluchtartig an Unfallort. Die beiden Personen können folgendermaßen beschrieben werden: Männlich, 50-60 Jahre, schmales Gesicht, kleiner Kopf, dunkelgraue Haare, Bart, ca. 170 cm groß, bekleidet mit einer dunkelgrau-schwarzen Arbeitsjacke mit einer orangenen Warnweste Männlich, ca. 40 Jahre, ca. 185 cm, kräftige Statur, bekleidet mit der gleichen dunkelgrau-schwarzen Jacke mit einer orangenen Warnweste

Bei dem Transporter handelt es sich um einen geschlossenen Kastenwagen (Bauart wie VW Crafter), wahrscheinlich ein Firmenfahrzeug. Die Polizei Altenburger Land bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zu möglichen Verdächtigen geben können, sich zum Bezugszeichen 0280623/2025 über die Telefonnummer 03447 / 471 - 0 zu melden. (DL)

