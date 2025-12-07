LPI-G: Bedrohung mit Messer
Greiz (ots)
Weida. Eine 37-jährige Frau befand sich am Abend des 06.12.2025 offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand, als diese sich auf die Bahnhofsstraße gelegt hatte. Aufmerksame Autofahrer bemerkten dies und versuchten Erste-Hilfe zu leisten. Offenbar missfiel dies der 37-Jährigen so sehr, dass sie ein verbotenes Butterflymesser zückte und die Ersthelfer damit bedrohte. Die Frau wurde schließlich in Obhut medizinischer Fachkräfte übergeben und muss sich nun wegen Bedrohung sowie eines Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.<LH>
