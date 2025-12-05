LPI-J: Beschädigungen an ehemaligen Einkaufsmarkt - Bestätigung einer Theorie?
Weimar (ots)
Ein ehemaliger Einkaufsmarkt in der Bruno-Apitz-Straße war in der Vergangenheit immer mal wieder Sachbeschädigungen ausgesetzt. Ob nun eine kriminologische Theorie, die sogenannte broken-windows-Theorie, oder einfach blinde Zerstörungswut für die neuen Beschädigungen ursächlich war, ist Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen. Bekannt ist, dass ein oder mehrere Täter zwischen Montagmittag und Donnerstagmorgen insgesamt zwölf Glasscheiben, von Fenstern und Türen, beschädigten. Dadurch entstand ein Sachschaden von knapp 2.500,- Euro am Objekt. Die eingeleiteten Ermittlungen laufen derzeit gegen Unbekannt.
