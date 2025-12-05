PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-J: Beschädigungen an ehemaligen Einkaufsmarkt - Bestätigung einer Theorie?

Weimar (ots)

Ein ehemaliger Einkaufsmarkt in der Bruno-Apitz-Straße war in der Vergangenheit immer mal wieder Sachbeschädigungen ausgesetzt. Ob nun eine kriminologische Theorie, die sogenannte broken-windows-Theorie, oder einfach blinde Zerstörungswut für die neuen Beschädigungen ursächlich war, ist Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen. Bekannt ist, dass ein oder mehrere Täter zwischen Montagmittag und Donnerstagmorgen insgesamt zwölf Glasscheiben, von Fenstern und Türen, beschädigten. Dadurch entstand ein Sachschaden von knapp 2.500,- Euro am Objekt. Die eingeleiteten Ermittlungen laufen derzeit gegen Unbekannt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena

Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
  • 05.12.2025 – 09:30

    LPI-J: Fahrt unter Alkohol? Blutuntersuchung wird Aufschluss bringen

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Jena/Bürgel: Donnerstagabend teilten Zeugen eine recht auffälligen Fahrer eines Mazdas mit. Dieser fuhr von der Ortslage Wogau her in Richtung Bürgel. Bei einem Halt zuvor vernahm ein Zeuge auch Alkoholgeruch aus der Atemluft des Fahrers. Dieser fuhr nun, recht unsicher und in Schlangenlinien, auf der Bundesstraße. Die eingesetzten ...

    mehr
  • 05.12.2025 – 09:30

    LPI-J: Hergang nicht eindeutig

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Crossen an der Elster: Aufgrund unterschiedlicher Versionen, muss der tatsächliche Hergang ermittelt werden. Donnerstagnachmittag informierte ein 15-Jähriger, dass er in der Ortslage Nickelsdorf derart von einem entgegenkommenden Pkw abgedrängt wurde, da dieser ein Kurve schnitt, dass er zu Fall kam und sich leicht verletzte. Der Pkw, besetzt mit einem männlichen Fahrer, sei einfach weitergefahren. Die alarmierten Beamten konnten sowohl das ...

    mehr
  • 05.12.2025 – 09:30

    LPI-J: Einfach abgebrannt

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Dorndorf-Steudnitz: Eigentlich wollte ein 30-Jähriger am Donnerstagmorgen nur auf Arbeit fahren. Doch daraus wurde nichts. Der Mann ging vor die Tür und begab sich zu seinem Pkw, welcher auf dem Heerweg abgestellt war. Nach dem Öffnen, startete er den Motor. Hier bemerkte er, dass er seien Tasche in der Wohnung vergessen hatte. Mit laufendem Motor ließ er den Pkw zurück und holte seine Sachen. Als er zurückkehrte, stand das Gefährt bereits ...

    mehr
