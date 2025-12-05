Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrt unter Alkohol? Blutuntersuchung wird Aufschluss bringen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Jena/Bürgel: Donnerstagabend teilten Zeugen eine recht auffälligen Fahrer eines Mazdas mit. Dieser fuhr von der Ortslage Wogau her in Richtung Bürgel. Bei einem Halt zuvor vernahm ein Zeuge auch Alkoholgeruch aus der Atemluft des Fahrers. Dieser fuhr nun, recht unsicher und in Schlangenlinien, auf der Bundesstraße. Die eingesetzten Beamten suchten die Wohnanschrift des Fahrers auf, da man in der Anfahrt keine entsprechenden Feststellungen machte. Hier traf man auf das Fahrzeug, welches noch warm war und auf den 39-jährigen vermeintlichen Fahrer. Dieser gab an nicht gefahren zu sein und auch, dass der Pkw den ganzen Tag nicht bewegt wurde. Alkoholgeruch wurde auch hier bei ihm wahrgenommen. Da er mit einem freiwilligen Test nicht einverstanden war, erfolgte, nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft, eine Blutentnahme. Diese wird, gemeinsam mit den eingeleiteten Ermittlungen, Aufschluss zum Sachverhalt erbringen.

