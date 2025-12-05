Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Hergang nicht eindeutig

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Crossen an der Elster: Aufgrund unterschiedlicher Versionen, muss der tatsächliche Hergang ermittelt werden. Donnerstagnachmittag informierte ein 15-Jähriger, dass er in der Ortslage Nickelsdorf derart von einem entgegenkommenden Pkw abgedrängt wurde, da dieser ein Kurve schnitt, dass er zu Fall kam und sich leicht verletzte. Der Pkw, besetzt mit einem männlichen Fahrer, sei einfach weitergefahren. Die alarmierten Beamten konnten sowohl das benannte Fahrzeug als auch dessen Fahrer zügig ermitteln. Dieser gab an zum besagten Zeitpunkt auf besagter Straße unterwegs gewesen zu sein. Ihm kam auch ein Kleinkraftrad entgegen, ohne Licht und mit einem dunkel gekleideten Fahrer. Nachdem sich beide Fahrzeuge passierte, fuhr das Moped weiter. Kurz danach erhielt der 45-jährige Fahrzeuglenker eine Information einer Bekannten, dass in der benannten Kurve ein Moped samt dessen Fahrer lag - augenscheinlich nach einem Sturz. Da es zu keiner Kollision der Fahrzeuge kam und der 45-Jährige die Ursache des Sturzes nicht bei sich sah, fuhr er nach Hause. Die Ermittlungen müssen nun den tatsächlichen Unfallhergang herausarbeiten.

