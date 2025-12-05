Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfall zur Rushhour

Jena (ots)

Ein Auffahrunfall am Freitagmorgen, kurz vor halb acht, ereignete sich auf der Rudolstädter Straße, Höhe Ortseingang. Ein VW und ein Audi fuhren in dieser Reihenfolge Bundesstraße Richtung Maua kommend in Richtung Stadtzentrum. Auf Höhe des Ortseingangsschildes musste die 18-jährige Fahrerin des VW abbremsen. Dies zu spät bemerkte die 47-jährige Fahrerin des Audi, sodass es zum Auffahrunfall kam. Beim Audi löste durch den Aufprall der Airbag aus, Betriebsstoffe liefen aus und war nicht mehr fahrbereit. Die 47-Jährige musste auch mit Verletzungen medizinisch im Krankenhaus versorgt werden. Auch die 18-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Da beide Fahrzeuge rasch in den Bereich einer Bushaltestelle gebracht werden konnten, hielt sich die Verkehrsbeeinträchtigung in Grenzen.

