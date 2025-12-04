PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Garage nicht gefunden

Apolda (ots)

Weil es in der Vergangenheit immer mal wieder zu Diebstahlsdelikten aus Garagen kam, hat eine Apoldaer Pärchen vorgesorgt. Sie brachten, selbstredend rechtskonform, Überwachungstechnik im Bereich ihrer Garage, welche sich in einem Garagenkomplex in der Stobraer Straße in Apolda befindet, an. Mittwochnachmittag schrillte dann plötzlich der Alarm. Man konnte beobachten, wie sich zwei männliche Personen am Garagentor zu schaffen machten. Das Pärchen verständigte die Polizei und begab sich selbst vor Ort. Hier konnten auch zwei Männer angetroffen werden, doch diese waren bereits ein paar Meter weiter. Einer von Ihnen hat eine Garage gemietet und suchte nun diese. Dafür probierte er den Schlüssel an mehreren Schlössern, da die Ortsbeschreibung eher dürftig war. Mit Hilfe der Beamten konnte die richtige Garage gefunden und zeitgleich auch das Pärchen beruhigt werden. Ein strafbares Handeln war somit nicht begründet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

