Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Drei Trickbetrugsversuche - alle gescheitert

Apolda (ots)

Am gestrigen Mittwoch, den 03.12.2025 nahm die Polizei Apolda gleich drei Trickbetrugsversuche auf. Mit der bekannten Vorgehensweise, dass der Enkel oder das Kind in einen schweren Unfall verwickelt sei und nun dringend Geld für die Kaution benötigt wird, versuchten die Betrüger an Geld zu kommen. Alle drei betroffenen Personen durchschauten den Trick und beendeten das Telefonat vorzeitig. In einem Fall saß der Sohn sogar neben der Mutter auf der Couch. Bei keinem entstand ein Sachschaden, nur die Trickbetrüger gingen zum Glück leer aus. Die Polizei weißt noch einmal darauf hin, dass gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit solche Trickbetrüge wieder vermehrt aufkommen werden und alle Bürger wachsam bleiben sollen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell