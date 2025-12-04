PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrräder auf dem Weihnachtsmarkt gestohlen

Weimar (ots)

Am Mittwoch wurden auf dem Weihnachtsmarkt in Weimar zwei Fahrräder gestohlen. Gegen 19:00 Uhr begab sich ein 15-Jähriger auf die Eisbahn am Theaterplatz. Als er gegen 20:30 Uhr zu seinem Fahrrad zurückkehren wollte, stellte er fest, dass sein Fahrrad weg war. Dieses war samt Schloss gestohlen wurden. Schon am frühen Nachmittag wurde das Fahrrad eines 54-Jährigen ebenfalls in der Nähe des Weihnachtsmarktes gestohlen. In beiden Fällen nahm die Polizei Weimar die Ermittlungen auf.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 04.12.2025 – 08:30

    LPI-J: Ladendieb entkommt

    Weimar (ots) - Ein 31-Jähriger polizeibekannter Mann wurde in der Schillerstraße bei dem Diebstahl eines Parfüms beobachtet. Der Täter flüchtete aus dem Geschäft. Hinzugerufene Polizeibeamte fahndeten nach dem Mann konnten ihn jedoch in der Menschenmenge auf dem Weihnachtsmarkt nicht mehr ausfindig machen. Das gestohlene Parfüm hatte einen Wert von 149 Euro. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

    mehr
  • 04.12.2025 – 08:30

    LPI-J: Ampel umgefahren

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Crossen an der Elster: Ein 84-Jähriger fuhr in der Bahnhofstraße in Crossen an der Elster in Fahrtrichtung Zeitz und musste an einer Baustellenampel anhalten. Nachdem die Ampel auf Grün schaltete, fuhr der Mann los. Er stand jedoch zu dicht an der Ampel und touchierte diese. Die Anlage fiel um und traf den abgestellten VW einer 66-Jährigen. Verletzt wurde niemand, jedoch entstand an beiden Fahrzeugen und der Ampelanlage Sachschaden. ...

    mehr
  • 04.12.2025 – 08:30

    LPI-J: Alkoholisiert am Steuer

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Kahla: Polizeibeamte kontrollierten in der Brückenstraße einen 60-Jährigen VW Fahrer. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten einen Atemalkoholwert von 0,65 Promille fest. Der Mann sah sich jedoch nicht in der Lage eine Gerichtsverwertbare Atemalkoholmessung durchzuführen. Deswegen ordneten die Beamten eine Blutentnahme an, welche im nächstgelegenen Krankenhaus durchgeführt wurde. Die Beamten haben ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren