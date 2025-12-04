Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Alkoholisiert am Steuer

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Kahla: Polizeibeamte kontrollierten in der Brückenstraße einen 60-Jährigen VW Fahrer. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten einen Atemalkoholwert von 0,65 Promille fest. Der Mann sah sich jedoch nicht in der Lage eine Gerichtsverwertbare Atemalkoholmessung durchzuführen. Deswegen ordneten die Beamten eine Blutentnahme an, welche im nächstgelegenen Krankenhaus durchgeführt wurde. Die Beamten haben ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den Mann eingeleitet. Sollte der Promillewert im Blut bestätigt werden, erwartet den Fahrer ein Bußgeld sowie ein Fahrverbot.

