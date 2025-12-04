LPI-J: Briefkasten angegriffen
Jena (ots)
Am Mittwoch gegen 06:50 Uhr wurde ein 40-Jähriger an seiner Wohnanschrift in Jena-Göschwitz überrascht. Aus einem Briefkasten kam starker Rauch. Ein Brand ist Glücklicherweise nicht entstanden. In den Briefkasten wurde mutmaßlich ein Rauchkörper geworfen. Lediglich eine Zeitung schwelte ein wenig. Durch die Polizei wurden die Ermittlungen aufgenommen.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell