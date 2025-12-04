PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-J: Unfall mit Radfahrer

Jena (ots)

Am Mittwochmorgen gegen 06:50 Uhr fuhr ein 64-Jähriger Mercedesfahrer die Straße Am Steinach in Richtung Wiesenstraße. Dabei übersah er einen kreuzenden 30-Jährigen Radfahrer und kollidierte mit diesem. Der Radfahrer kam zu Fall und verletzte sich am rechten Arm. Die genauen Umstände des Unfallhergangs, sind nun Gegenstand der Ermittlungen. Hinweis der Polizei: Fahren Sie in der dunklen Jahreszeit besonders vorsichtig, auch mit einem vorhandenen Licht sind Fahrradfahrer leicht zu übersehen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

