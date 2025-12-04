LPI-J: Unfall mit Radfahrer
Jena (ots)
Am Mittwochmorgen gegen 06:50 Uhr fuhr ein 64-Jähriger Mercedesfahrer die Straße Am Steinach in Richtung Wiesenstraße. Dabei übersah er einen kreuzenden 30-Jährigen Radfahrer und kollidierte mit diesem. Der Radfahrer kam zu Fall und verletzte sich am rechten Arm. Die genauen Umstände des Unfallhergangs, sind nun Gegenstand der Ermittlungen. Hinweis der Polizei: Fahren Sie in der dunklen Jahreszeit besonders vorsichtig, auch mit einem vorhandenen Licht sind Fahrradfahrer leicht zu übersehen.
