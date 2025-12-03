PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Geschwindigkeitskontrolle

Apolda (ots)

Am Dienstag, den 02.12.2025 wurde in der Schötener Dorfstraße in Apolda, eine Geschwindigkeitskontrolle von der Polizei durchgeführt. Die 70er Zone haben in der Zeit von 14:00 Uhr bis 21:20 Uhr, 1019 Fahrzeuge passiert. Es wurden 33 Verwarngelder, 12 Bußgelder verhängt, davon 5 mit einem Punkt. Die höchst gemessene Geschwindigkeit betrug 110 km/h.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

