LPI-J: Geschwindigkeitskontrolle

Weimar (ots) - Zeugen beobachteten am Dienstagnachmittag, gegen 15:45 Uhr, eine körperliche Auseinandersetzung von einem Imbiss in der Karlstraße Ecke Graben. Zwei Männer schlugen gemeinschaftlich auf eine männliche Person ein. Als das Opfer zu Boden ging, traten diese weiter auf ihn ein. Im Anschluss entfernte sich ein Täter zu Fuß in unbekannte Richtung, der andere mit einem Transporter in Richtung Graben. Auch ...

mehr