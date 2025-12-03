Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Täter und Opfer unbekannt - Zeugen nach Schlägerei gesucht

Weimar (ots)

Zeugen beobachteten am Dienstagnachmittag, gegen 15:45 Uhr, eine körperliche Auseinandersetzung von einem Imbiss in der Karlstraße Ecke Graben. Zwei Männer schlugen gemeinschaftlich auf eine männliche Person ein. Als das Opfer zu Boden ging, traten diese weiter auf ihn ein. Im Anschluss entfernte sich ein Täter zu Fuß in unbekannte Richtung, der andere mit einem Transporter in Richtung Graben. Auch war der Geschädigte bei Eintreffen der alarmierten Beamten nicht mehr zugegen. Der Geschädigte kann wie folgt beschrieben werden: roter Pullover, kurze schwarze Haare, kein Bart, circa 40 Jahre, 175-180cm Bei den Tätern soll es sich um Männer zwischen 45 und 50 Jahren mit einem orientalischen Phänotypus gehandelt haben. Weitere ist nicht bekannt. Für die eingeleiteten Ermittlungen sucht die Weimarer Polizei Zeugen, insbesondere den Geschädigten. Die Erreichbarkeit ist unter 03643 8820 oder per E-Mail an pi-weimar@polizei.thueringen.de gegeben. Das Aktenzeichen 313693/2025 ist bitte mit anzugeben.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell