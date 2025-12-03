LPI-J: Frust wegen Fahrmanöver an Pkw ausgelassen
Weimar (ots)
Dienstagmorgen lagen die Nerven augenscheinlich blank. Eine 50-jährige Fahrerin eines Pkw Daimler stand an der Ampelkreuzung Berkaer Straße/ Henry-van-de-Velde-Straße. Plötzlich stieg der männliche Fahrzeugführer hinter ihr aus seinem Fahrzeug und wollte die Frau augenscheinlich zur Rede stellen. Hierbei schien der Mann recht erbost und schlug gegen den linken Außenspiegel. Auch trat der Unbekannte gegen den Heckstoßfänger. Im Anschluss bestieg der Mann seinen Skoda und fuhr in Richtung Autobahn davon. Den erlangten Hinweisen wird nun im Rahmen der Ermittlungen nachgegangen.
