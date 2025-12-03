LPI-J: Berauscht am Morgen
Saale-Holzland-Kreis (ots)
Stadtroda: Dienstagmorgen kontrollierten Beamte einen Pkw Opel nebst 42-jährigen Fahrer. Während das Fahrzeug ohne Beanstandungen blieb, wies der Fahrer "Mängel" auf. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,8 Promille. Die Weiterfahrt wurde folglich untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.
