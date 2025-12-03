LPI-J: Berauscht am Morgen

Jena (ots) - Eine 36-jährige Frau querte mit ihren Kindern am Dienstagnachmittag, kurz vor 16:30 Uhr, die Fahrbahn der Karl-Marx-Allee. Zu diesem Zeitpunkt näherte sich ein Pkw Chevrolet. Da es dem männlichen Fahrzeugführer augenscheinlich schnell genug ging das die Fahrbahn wieder frei war, fuhr dieser sehrt nah an die Kinder heran. Dies störte die frau, weswegen Sie gegen den Pkw schlug. Daraufhin stieg der ...

mehr