Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Berauscht am Morgen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Stadtroda: Dienstagmorgen kontrollierten Beamte einen Pkw Opel nebst 42-jährigen Fahrer. Während das Fahrzeug ohne Beanstandungen blieb, wies der Fahrer "Mängel" auf. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,8 Promille. Die Weiterfahrt wurde folglich untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

