Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Erneut öffentliche Toilettenanlage beschmiert

Jena (ots)

Erneut musste eine Sachbeschädigung der Toilettenanlage im Paradies festgestellt werden. Abermals haben Unbekannte ihrer vermeintlich künstlerischen Ader freien Lauf gelassen und großflächige Tags in schwarzer und gelber Farbe angebracht. Der Sachschaden wird auf einen vierstelligen Betrag geschätzt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

