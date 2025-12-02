PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kryptowährungen für Betrug genutzt

Weimar (ots)

Weimar: Ein 71-Jähriger wollte sein Geld im Internet auf einer Webseite für Kryptowährungen anlegen. Kurz nachdem sich der Mann auf der Webseite angemeldet hatte erhielt er E-Mails mit der Anweisung Geld an verschiedene Konten zu übermitteln. Der Aufforderung kam er nach und überwies immer wieder Beträge von ca. 2.000,-Euro Insgesamt wurden mehr als 80.000,-Euro an die diversen Konten überwiesen. Bei den Konten handelte es sich um ausländische Konten. Der Sachverhalt wurde nach etwas über zwei Monaten bei der Polizei angezeigt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Hinweis von der Polizei: Überweisen Sie nur Geld an Vertrauenswürdige Konten und Fragen Sie bei Unsicherheiten bei Ihrer Bank nach.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

