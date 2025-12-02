Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Motorroller gestohlen

Weimar (ots)

Am Waldesrand im Ortsteil Weimar-Schöndorf, beobachtete Montagvormittag ein Zeuge, wie ein junger Mann einen Motorroller entwendete. Dieser entfernte die Kennzeichentafel und startete die Maschine mit einem Werkzeug. Der Täter stellte den Roller später wieder in an die ursprüngliche Position zurück. Im Rahmen der Fahndung konnte der mutmaßliche Täter ermittelt werden. Gegen den 22-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Das Fahrzeug und eine Kennzeichentafel wurden sichergestellt.

