LPI-J: Diebstahl eines Toyota
Saale-Holzland-Kreis (ots)
Dorndorf-Steudnitz: In der Nacht von Sonntag auf Montag haben unbekannte nicht nur im Bereich Jena einen Toyota gestohlen. Auch im Saale-Holzland-Kreis bei Dorndorf-Steudnitz wurde der Pkw einer 88-Jährigen gestohlen. Möglicherweise wurden das Keyless-Go-System überbrückt. Die Kriminalpolizei Jena hat die Ermittlungen übernommen.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell