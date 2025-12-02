PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zwei brennende Mülltonnen am Vormittag

Jena (ots)

Montagvormittag haben unbekannte eine Mülltonne in der Humboldtstraße auf unbekannte Weise in Brand gesetzt. Das Feuer beschädigte zwei Mülltonnen und das Vordach eines 77-Jährigen. Zu Gefahren für Personen kam es nicht. Anwohner hatten das Feuer gemeldet und mit Feuerlöschern die Flammen gelöscht. Die Polizei hat die Ermittlung zur genauen Brandursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 02.12.2025 – 08:30

    LPI-J: Versuchter Diebstahl eines Toyota sowie eine Komplettentwendung

    Jena (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag haben unbekannte in der Ottogerd-Mühlmann-Straße versucht zwei Toyotas zu entwenden. Ein 61-Jähriger Mann bemerkte am Morgen, dass sein Auto ca. 0,5 Meter bewegt wurde und sein Funkschlüssel nicht funktionierte. Dazu war eine Scheibe des Fahrzeuges zerstört wurden und eine Sonnenbrille weg. Das Fahrzeug wurde jedoch ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 12:54

    LPI-J: Pressebericht der PI Apolda

    Apolda (ots) - Ohne Führerschein und ohne Zulassung zum Unfall Am Sonntag, den 30.11.2025, stellte ein aufmerksamer Bürger ein Fahrzeug im Bachlauf des Neusätzebach zwischen den Kleingartenanlagen "Am Amselgrund" und "Südhang e.V." fest. Als die Polizei vor Ort eintraf, stellten diese eine männliche Person fest, welche den Kraftwagen grade mittels eines weiteren Fahrzeuges aus dem Bach bergen wollte. Hier bei konnten die Beamten feststellen, dass diese männliche Person ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 09:30

    LPI-J: Feuer im Motorraum - Fahrgäste evakuiert

    Weimar (ots) - Weimar: Umsichtig und vor allem richtig reagiert hat am Sonntagnachmittag ein Busfahrer im Weimar. Der Linienbus war gerade auf der Lindenallee, als die Motorkontrollleuchte anging. Auch roch es etwas verschmort. Daraufhin stoppte der Fahrer den Bus, ließ alle Fahrgäste austeigen und öffnete die Motorklappe. Hier stellte dieser einen brennende Lichtmaschine fest, welche er kurzerhand mit dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren