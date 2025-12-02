LPI-J: Zwei brennende Mülltonnen am Vormittag
Jena (ots)
Montagvormittag haben unbekannte eine Mülltonne in der Humboldtstraße auf unbekannte Weise in Brand gesetzt. Das Feuer beschädigte zwei Mülltonnen und das Vordach eines 77-Jährigen. Zu Gefahren für Personen kam es nicht. Anwohner hatten das Feuer gemeldet und mit Feuerlöschern die Flammen gelöscht. Die Polizei hat die Ermittlung zur genauen Brandursache aufgenommen.
