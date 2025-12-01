PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-J: Feuer im Motorraum - Fahrgäste evakuiert

Weimar (ots)

Weimar: Umsichtig und vor allem richtig reagiert hat am Sonntagnachmittag ein Busfahrer im Weimar. Der Linienbus war gerade auf der Lindenallee, als die Motorkontrollleuchte anging. Auch roch es etwas verschmort. Daraufhin stoppte der Fahrer den Bus, ließ alle Fahrgäste austeigen und öffnete die Motorklappe. Hier stellte dieser einen brennende Lichtmaschine fest, welche er kurzerhand mit dem Feuerlöscher ablöschte. Die Vermutung einer technischen Ursache liegt nahe. Verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

